به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم فوتبال شمس آذر قزوین در هفته چهاردهم لیگ برتر به مصاف ذوب آهن اصفهان می‌رود.

این دیدار از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

شمس آذر با کسب ۱۱ امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

رقابت هندبالیست‌های نوجوان استان با رقبا در لیگ آیندگان

تیم ستارگان قزوین در گروه پنجم این مسابقات به مصاف نمایندگان اصفهان، مرکزی، لرستان و کرمان خواهد رفت.

این رقابت‌ها تا بیست و هشتم آذر به میزبانی خانه هندبال قزوین برگزار می‌شود.

دو عنوان تکواندوکاران استان در پیکار‌های دانشجویان کشور

سید محمدامین کریمی و محمدرضا خدابنده لو در این رقابت‌ها عناوین دومی و سومی را کسب کردند.

این مسابقات به میزبانی تهران برگزار شد.