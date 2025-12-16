مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: در دو ماه گذشته بیش از ۳۲ هزار راس گاو و ۲۹ هزار راس گوسفند و بز با واکسن تب برفکی مایه کوبی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، گنجی افزود:تب برفکی بیماری ویروسی بسیار واگیردار و مخصوص نشخوارکنندگان زوج سم شامل گاو گوسفند و بز بوده و در این دام‌ها با علائمی از جمله تب، بی اشتهایی، تاول و سپس زخم در دهان و تلفات در دام‌های جوان مشخص می‌شود.

وی گفت: انتقال آن از طریق تماس مستقیم با دام آلوده، ترشحات آن، ابزار و خودرو‌های آلوده به ویروس و همچنین از طریق انسان است.

گنجی افزود: راه‌های پیشگیری از بیماری، رعایت موارد بهداشتی قرنطینه‌ای و واکسیناسیون دام‌ها است.