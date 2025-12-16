پخش زنده
نیروگاه ۳۲۵ کیلو واتی خورشیدی در روستای رحمت آباد شهرستان خوانسار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار خوانسار گفت: این نیروگاه با ۱۸ میلیارد تومان هزینه با کمک و تسهیلات بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) و کمک دولت در زمینی به مساحت ۴۸۰۰ مترمربع در روستای رحمت آباد شهرستان احداث و به بهره برداری رسیده است.
محمدرضا توسلی افزود: با افتتاح این نیروگاه ظرفیت نیروگاههای خورشیدی شهرستان به یک و شصت و پنج صدم مگاوات رسید و سالانه در حدود چهار و دو دهم گیگا وات ساعت برق تولید میشود.
وی گفت: این نیروگاه خورشیدی با هدف ایجاد درآمد پایدار برای بانوان روستایی به ویژه زنان سرپرست خانوار به بهره برداری رسیده است.
فرماندار خوانسار افزود: تا پایان امسال ۴۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی دیگر در خوانسار به بهره برداری میرسد.