\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0634\u0628 \u06cc\u0644\u062f\u0627\u060c \u06a9\u0627\u0633\u067e\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0648 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0628 \u06cc\u0644\u062f\u0627 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u06f8 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n