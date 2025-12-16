به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ از واریز کمک هزینه کودکان دچار سوءتغذیه تا افزایش مشاوره فرزندآوری و افزایش فاصله تولد فرزند اول و دوم، در این بسته خبری بسته جوانی جمعیت دوشنبه‌ها تقدیم مخاطبان شبکه اترک می‌شود.

سومین رویداد استانی جوانی جمعیت در ۷ محور شامل رسانه‌های دیداری و دیجیتالی، سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌ها و موسسسات خصوصی، نخبگان و فرهیختگان، خانواده، مدیران و دستگاه‌های اجرایی اول دی ماه در بجنورد برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: آمار متوسط سن ازدواج زنان ایرانی ۲۴.۵ سال است، فاصله ازدواج تا فرزند اول اون‌ها حدود ۴.۵ سال شده و فاصله فرزند اول تا دوم هم حدود ۶ سال است.

خانم مرضیه وحید دستجردی، گفت: در حالیکه دهه ۶۰، به طور متوسط ۶ تا ۷ فرزند برای هر زن در سن باروری متولد می‌شد این شاخص سال گذشته به کمتر از ۱.۵ فرزند رسیده. همین شیب در ازدواج هم وجود دارد. مثلاً در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، حدود ۸۰۰ هزار ازدواج ثبت می‌شد؛ اما سال ۱۴۰۳ به ۴۸۰ هزار ازدواج، کاهش یافته.

مدیرکل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: از آذرماه، به حساب خانواده‌های دارای کودک دچار سوءتغذیه، حمایت نقدی واریز می‌شود.

افزایش ۳۲ درصدی مشاوره فرزندآوری در اسفراین

مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس اسفراین از افزایش ۳۲ درصدی مشاوره فرزندآوری در ۶ ماهه اول امسال خبر داد. راحله ذبیحی گفت: نیمه نخست امسال، با اجرای طرح آمایش امید مشاوره فرزندآوری برای زنان همسردار ۱۰ تا ۵۴ سال به ۷۲ درصد رسید.

بلاتکلیفی خانواده‌های پرجمعیت در طرح جوانی جمعیت

درسته که هفته گذشته در بسته جوانی جمعیت عنوان شد خراسان شمالی در واگذاری زمین برای جوانی جمعیت و فرزندآوری در بخش روستایی رتبه دوم کشور را به دست آورده، اما در واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرها، تصمیم استانداری مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین به دو خانواده، یک تناقض و چالش محسوب می‌شود.

برخی از متقاضیان طرح واگذاری زمین جوانی جمعیت در خراسان شمالی با انتقاد از طرح اعطای یک زمین به دوخانواده یا بیشتر٬ خواستار تجدید نظر و توضیح بیشتر این موضوع شدند.