کارشناس هواشناسی گفت: با ورود سامانه سرد و بارشی به آسمان گیلان، از امروز شاهد بارش باران در جلگه و برف در کوهستانها و دامنهها خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کارشناس هواشناسی دیشب در خبر ۲۰ گیلان با اشاره به ورود سامانه سرد و بارشی به آسمان این استان گفت: بارشها از امروز سه شنبه شدت میگیرد و در جلگه باران و در کوهستانها برف خواهد بارید.
یوسف میره جینی تاکید کرد: با کاهش محسوس دما انتظار داریم در دامنههای استان هم بارش برف داشته باشیم.
