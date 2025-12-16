به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی تا اواخر هفته به تناوب افزایش ابر، در برخی نقاط وزش باد شدید موقت و گرد و خاک و بارش شدید باران گاهی با رعد و برق قابل پیش بینی است.

زارعی افزود: سامانه بارشی از عصر امروز و روز‌های چهارشنبه و جمعه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و وقوع روان آب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیر‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی هم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: بارش تگرگ و تشکیل مه در مناطق مستعد و بارش برف هم به خصوص از اواخر وقت پنجشنبه تا یکشنبه هفته اینده هم در نقاط سرسیر رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: دما هم در این مدت روند کاهشی دارد بخصوص این کاهش از روز جمعه تا اوایل هفته پیش رو محسوس خواهد بود.

زارعی با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی در استان افزود: در این هشدار، پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آبروها، احتیاط در رانندگی و رعایت سرعت مطمئنه، چشم پوشی از سفر‌های غیر ضروری، همراه داشتن تجهیزات سفر‌های زمستانه، مجهز بودن خودرو‌ها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به ویژه در سفر به سمت استان‌های همجوار از جمله خراسان رضوی با توجه به پیش بینی بارش برف سنگین، عدم فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات و خودداری از چرای دام و جابجایی عشایر، ترمیم دیواره بندسار‌ها و سیل‌بندها، اطمینان از سالم بودن تیغه‌های برف پاک کن، دارا بودن ضد یخ، مصرف بهینه انرژی و تهیه سوخت کافی برای گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی، پیش بینی برق اضطراری و محافظت از تاسیسات آبی توصیه شده است.

وی گفت: همچنین در پی ادامه فعالیت سامانه بارشی در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه کریمو ۴ میلیمتر، کره و مختاران ۳ میلیمتر، حجت آباد، انارستانک و و زول یک میلیمتر و ایستگاه حاجی آباد، کنگان و سرایان کمتر از یک میلییمتر باران گزارش کردند.