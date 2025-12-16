پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از ثبت و پیگیری بیش از ۲۵۰۰ درخواست و شکایت در سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) از ابتدای مهرماه تا پایان آبان ماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «حسین سپهری» گفت: حدود ۶۲ درصد از شکایات و درخواستهای شهروندان که مرتبط با شاخصهای هفتگانه بوده در همان ابتدا بررسی و تعیین تکلیف شد و حدود ۳۸ درصد از درخواستها نیز در حال بررسی و یا به مراجع مسئول برای رسیدگی بیشتر ارجاع داده شده است.
وی بیشترین درخواستها و شکایات را به ترتیب به مجموعه بانک ها، آموزش و پرورش، امور مالیاتی، بیمارستانها و تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و افزود: در بازه زمانی ابتدای مهرماه تا پایان آبان ماه از سایر دستگاههای اجرای، شکایات کمتری شده است.
«سپهری» تصریح کرد: بیشترین گزارش شکایات مردمی به «اختلال یا نقص در آمادگی کامل تجهیزات سامانههای اداری یا ابزارهای ارتباطی مرتبط با ارائه خدمات» و کمترین میزان شکایات به «اختلال یا نقض در استمرار ارائه خدمت به دلیل وابستگی آن به حضور مدیر یا کارمند خاص» مربوط بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اینکه فعالیت سامانه فواد ۱۲۸ از ابتدای مهرماه در تهران آغاز شده است، یادآور شد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، در روزهای کاری و همزمان با ساعات فعالیت دستگاههای اجرایی (از ساعت ۷ تا ۱۷) سامانه فوریتهای اداری آماده دریافت تماسهای مردمی و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات شهروندان از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: امیدوارم این طرح به ابزاری راهبردی برای تحول در فرهنگ اداری، ارتقای سلامت اداری، ترمیم اعتماد عمومی و نهادینه سازی نظارت مردمی بر عملکرد دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات تبدیل شود.