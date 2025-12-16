به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسین شریفی گفت: طی روز‌های گذشته یک فوتی ناشی از بیماری آنفلوانزا در استان ثبت شدکه فرد فوت شده بیمار ۹۴ ساله‌ای با بیماری زمینه‌ای بود.

او افزود: به لحاظ شرایط اقلیمی خیز بیماری آنفلوانزا از نوع A در استان اردبیل با حدود ۱۵ روز تاخیر نسبت به سایر نقاط کشور آغاز شد.

مدیرگروه بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: ۲۸ درصد مراجعه کنندگان با علائم بیماری تنفسی به مراکز درمانی ذکر شده مبتلا به بیماری آنفلوانزا نوع A و یک درصد نیز مبتلا به کووید۱۹ بوده‌اند.

شریفی با اشاره به آمار‌های ثبت شده مرتبط با بیماری آنفلوانزا در مراکز درمانی دولتی استان اردبیل، افزود: روز ۸ آذر ماه سال ۱۴۰۴، ۱۰ هزار و ۲۰۶ نفر با علائم اولیه بیماری‌های تنفسی به مراکز درمانی استان مراجعه کردند که این میزان در ۲۳ همین ماه به حدود ۷ هزار نفر کاهش یافته که حاکی از کنترل شیب بیماری در استان است، اما با این حال میزان شیوع بیماری بالا هست.

او با بیان اینکه کماکان چرخ بیماری در استان بالا است، بیان کرد: بیماری آنفلوانزا از یک درصد در هفته ۴ آبان ماه به ۳۷ درصد در هفته دوم آذر ماه رشد کرد و در ادامه نیز این میزان کاهش یافت.

مدیرگروه بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: مردم باید پروتکل‌های بهداشتی را به جد رعایت کنند، بیماری آنفلوانزا کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای را به شدت تهدید می‌کند، لذا رعایت نکات بهداشتی در گروه‌های ذکر شده اهمیت بیشتری دارد و ضروری است.