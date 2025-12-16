فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان گفت: در پی ممنوعیت هر گونه شکار پرندگان وحشی و آغاز جمع آوری دام‌های هوایی، تاکنون ۴۲ رشته دام هوایی در بندر کیاشهر جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رامین زراعتی گفت: با اعلام ممنوعیت هر گونه شکار پرندگان وحشی، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان‌های آستانه اشرفیه، لاهیجان و اداره پارک ملی بوجاق کیاشهردر گشت‌های مشترک، موفق شدند ۴۲ رشته دام هوایی را در زمین‌های شالیزاری و زیستگاه‌های روستا‌های بندرکیاشهر جمع آوری کنند.

وی افزود: با اعلام این ممنوعیت به بخشداری‌ها و دهیاری ها، باهماهنگی مقام قضایی و پاسگاه انتظامی، تور‌های هوایی، ادوات غیر مجاز شکار و صید پرندگان وحشی در مناطق روستایی استان جمع آوری می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان گفت: در راستای جلوگیری از تخلفات شکار، بازار‌های محلی عرضه و فروش پرندگان در استان با همکاری کارشناسان دامپزشکی به صورت مستمر در حال پایش است تا از شیوع احتمالی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در منطقه جلوگیری شود.

رامین زراعتی افزود: چنانچه دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا‌ها در جلوگیری از شکار و جمع آوری ادوات صید غیرمجاز کوتاهی کنند و با ضابطان همکاری نداشته باشند، برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

وی گفت: شکار و صید پرندگان وحشی با تور هوایی یا «دار دام» یک روش غیرمجاز شکار است که در آن شکارچیان تور‌های نازکی را در مسیر پرواز پرندگان به شکل تور والیبال در مقیاس بزرگ در زمین‌های کشاورزی آبگیر برپا می‌کنند و گونه‌های مختلف پرندگان یا زنده به دام می‌افتند و یا دچار خفگی می‌شوند.