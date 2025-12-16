«متین قادر پور»، قهرمان کونگ فو (سبکی)مسابقات جهانی با استقبال مسئولان و ورزش دوستان وارد زادگاهش بوکان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این آیین با حضور جمعی از مسئولین روسای هیات‌های ورزشی و ادارات، قهرمانان، ورزشکاران، خانواده‌ها و پیشکسوتان ورزشی برگزار شد.

متین قادرپور، کونگ‌فوکار جوان و پرافتخار بوکانی، در پنجمین دوره مسابقات جهانی کونگ‌فو ALPAGUT که با حضور ۵۳۰ ورزشکار از ۲۴ کشور جهان در شهر بورسا ترکیه برگزار شد، با شکست تمامی رقبای خود موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌های معتبر شد.

این مسابقات به میزبانی کشور ترکیه و در رده سنی بزرگسالان برگزار شد و قادرپور در وزن ۶۵ کیلوگرم توانست با ارائه عملکردی چشمگیر، عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کند.

قادرپور پیش‌تر نیز مدال‌های طلا و برنز جوانان جهان ۲۰۲۳، مدال طلای مسابقات بین‌المللی ورزش‌های رزمی ۲۰۲۲ و حضور موفق در رقابت‌های حرفه‌ای کشور چین، مسابقات حرفه‌ای کشور افغانستان و اقلیم کردستان را در کارنامه خود ثبت کرده است.

در مجموع تیمی تیم‌های آذربایجان و قزاقستان به ترتیب جایگاه‌های اول و دوم را به دست آوردند و تیم ملی ایران موفق به کسب مقام سوم جهان شد.

فرماندار بوکان در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌های این ورزشکار، بر لزوم حمایت از ورزشکاران منطقه و فراهم کردن امکانات بهتر برای آنان تأکید کرد.

خشایار صنعتی افزود: ورزش نه تنها به ارتقاء سطح سلامت جامعه کمک می‌کند، بلکه باعث معرفی توانمندی‌های جوانان شهرستان و الگوسازی در سطح ملی و بین‌المللی می‌شود.

وی گفت: افتخار آفرینی ورزشکاران نشانه تلاش فردی و نمادی از همت جمعی و حمایت‌های مسئولان شهرستان از ورزش قهرمانی است.

این آیین با استقبال گرم و پُرشور مردم و اهالی ورزش همراه بود و از تلاشهای این ورزشکار ارزنده با اهدای لوح یادبود و هدایا تجلیل شد.