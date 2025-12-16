به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان در این نشست با بیان اینکه استان تهران از جاذبه‌های متنوع طبیعی برخوردار است، گفت: چهار فصل بودن طبیعت تهران در کنار این تنوع اقلیمی، ظرفیت بسیار مهمی برای توسعه گردشگری داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود که می‌تواند در همکاری با کشور بلاروس مورد توجه قرار گیرد.

استاندار تهران با اشاره به توان اقتصادی استان نیز گفت: اتاق بازرگانی تهران یکی از فعال‌ترین اتاق‌های بازرگانی کشور است و تشکل‌های اصناف و بخش تعاون استان نیز در حوزه‌های تجاری نقش مؤثری دارند و این ظرفیت‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه باشد.

معتمدیان با تأکید بر آمادگی تهران برای گسترش همکاری‌های تجاری افزود: بخشی از نیاز کشور به محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، گوشت سفید و لبنیات می‌تواند از طریق بلاروس تأمین شود و در مقابل، استان تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات گلخانه‌ای کشور، توانایی صادرات این محصولات به بلاروس را دارد.

وی با تاکید براینکه تهران یکی از مهم‌ترین مراکز لجستیکی ایران است و آماده‌ایم تهران را به هاب همکاری اقتصادی ایران و بلاروس تبدیل کنیم، تصریح کرد: تهران از فرودگاه‌های بین‌المللی، شبکه ریلی و بندر خشک برخوردار و پیشنهاد ما این است که تهران به دروازه ورود کالا‌های بلاروس به خاورمیانه تبدیل شود.

استاندار تهران همچنین از آمادگی استان برای تسهیل همکاری بخش خصوصی، برگزاری نمایشگاه محصولات بلاروس در تهران، توسعه همکاری‌های حمل‌ونقل ریلی و بررسی امکان برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور خبر داد و تأکید کرد: استانداری تهران نقش تسهیل‌گر و پشتیبان این همکاری‌ها را ایفا خواهد کرد.