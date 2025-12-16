پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: با توجه به بارش برف و باران در روزهای آینده برای استان هشدار سطح زرد و مناطق کوهستانی و سردسیر هشدار سطح نارنجی صادر شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی اعلام کرد: با گذر امواج تراز میانی جو و نفوذ سامانه پرفشار، شرایط جوی ناپایدار در استان حاکم خواهد شد. بر اساس این پیشبینی، وزش بادهای شمالی، کاهش محسوس دما و بارش برف و باران در سطح استان رخ خواهد داد.
کارشناس هواشناسی استان گفت: در مناطق کوهستانی و سردسیر نیز بارش برف همراه با کولاک محتمل است و در ارتفاعات شمالی استان پدیده مه دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود: با توجه به شرایط جوی پیشرو، مدیریت مصرف حاملهای انرژی ضروری است. همچنین رانندگان باید مراقب لغزندگی جادهها و کاهش دید افقی باشند.
آخوندی از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی پرهیز کنند و در صورت سفر به این مناطق، خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز سازند.
کارشناس هواشناسی استان تأکید کرد که رعایت این توصیهها میتواند از بروز مشکلات و خطرات احتمالی در روزهای سرد و برفی پیشرو جلوگیری کند.