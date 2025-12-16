به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام محمد قادری اظهار داشت: استان بوشهر همواره یکی از استان‌های پیشرو در برگزاری مناسک دینی بوده و این رویکرد در آیین اعتکاف نیز به‌خوبی نمایان است.

وی بیان کرد: سال گذشته بیش از ۳۸ هزار نفر در بیش از ۲۰۰ مراسم اعتکاف در سطح استان شرکت کردند که بیش از ۷۰ درصد آنان را دانش‌آموزان و نوجوانان تشکیل می‌دادند.

قادری افزود: روند رو به رشد مشارکت نسل نوجوان و جوان، نویدبخش شکل‌گیری حماسه‌های بزرگ‌تر فرهنگی و دینی در سال‌های آینده خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: در راستای ارتقای محتوایی و مهارت‌افزایی ارکان اعتکاف، مصوباتی در این شورا به تصویب رسیده است که به‌زودی به شهرستان‌ها و خادمان اعتکاف، اعم از نهاد‌های حاکمیتی و مجریان مردمی، ابلاغ و پیگیری خواهد شد.