به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این سفر در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی، صیانت از هویت‌های بومی و برجسته‌سازی سرمایه اجتماعی اقوام ایرانی انجام می‌شود.

در بدو ورود وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان گلستان، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، معاونان استاندار، رمضانعلی سنگدوینی و عبدالغفور امانزاده نمایندگان مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان و جمعی از مسئولان استانی با وی دیدار و از او استقبال کردند.

این سفر یک‌روزه در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هدف حضور فعال در هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام انجام شده است؛ رویدادی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بستر‌های نمایش همبستگی ملی، تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های تمدنی ایران، نقش مؤثری در بازتعریف گفتمان هویت ایرانی ـ اسلامی ایفا می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی در جریان این سفر، در آیین‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده جشنواره حضور یافته و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و مطالبات فعالان فرهنگی، هنرمندان و کنشگران حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری قرار خواهد گرفت.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام از امروز، ۲۵ آذرماه، در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گرگان افتتاح می‌شود و تا ۲۸ آذرماه ادامه خواهد داشت. این جشنواره در طول برگزاری، میزبان علاقه‌مندان، هنرمندان و فعالان فرهنگی و گردشگری از سراسر کشور است و بستری راهبردی برای معرفی غنای فرهنگی اقوام ایرانی و تقویت پیوند‌های اجتماعی و ملی به‌شمار می‌رود.