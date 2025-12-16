به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با استناد به گزارش ستاد اضطرار و مدیریت بحران کشور و صدور هشدار قرمز هواشناسی، ضروی است صاحبان مزارع آبزی‌پروری استان با اتخاذ تمهیدات فوری از وارد آمدن خسارات احتمالی پیشگیری کنند.

کریم امیرزاده افزود: از امروز، شدت بارش‌ها در استان افزایش می یابد و در ارتفاعات نیز بارش سنگین برف و کاهش محسوس دما رخ خواهد داد. همچنین سامانه بارشی از فردا، بخش‌های وسیعی از کشور را دربر می‌گیرد و تا روز جمعه فعالیت این سامانه ادامه دارد. همچنین از واحد‌های آبزی‌پروری خواسته می شود تا موضوع تاب‌آوری تأسیسات، پمپ‌ها، استخر‌ها و تجهیزات برقی و مکانیکی را به‌طور جدی در دستور کار قرار و اقدامات پیشگیرانه را فوری انجام دهند.

او با اشاره به سطح هشدار قرمز اعلام‌شده برای بخش آبزی‌پروری گفت: لازم است تمامی بهره‌برداران به‌ویژه مزارع واقع در حاشیه رودخانه‌ها نسبت به اتخاذ تدابیر حفاظتی شامل؛ ایمن‌سازی مزارع، ذخیره نهاده‌ها و کنترل ورودی آب‌ها اقدام کنند و هماهنگی لازم را با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها داشته باشند.

این مقام مسئول گفت: رعایت دقیق دستورالعمل‌های پیشگیری و تقویت آمادگی در مزارع آبزی‌پروری نه‌تنها از بروز خسارات احتمالی جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند پایداری تولید در بخش دام و آبزیان را در برابر نوسانات شدید اقلیمی تضمین کند.