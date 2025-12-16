پخش زنده
اقدام جنجالی «نیتیش کومار» وزیر ارشد ایالت بیهار هند در پایین کشیدن پوشیه یک پزشک زن مسلمان در یک مراسم دولتی، موجی از خشم و نگرانی را در میان احزاب مخالف، فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی برانگیخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر؛ در ویدئویی که بهسرعت در فضای مجازی منتشر و فراگیر شد، نیتیش کومار پس از تحویل حکم استخدام به یک پزشک، به پوشیه او اشاره میکند و سپس بهطور مستقیم و در برابر حاضران پوشیه این زن مسلمان را پایین میکشد. این اقدام از سوی ناظران، تعرض آشکار به کرامت انسانی، آزادی دینی و حق انتخاب زنان مسلمان توصیف شده است.
احزاب مخالف از جمله کنگره ملی هند و حزب راشتریا جاناتا دال (RJD)، این رفتار را «شرمآور، غیرقابل قبول و توهینآمیز» خوانده و خواستار عذرخواهی فوری وزیر ارشد بیهار شدهاند. منتقدان میگویند چنین رفتارهایی بازتاب فضایی است که در سالهای اخیر، تحت تأثیر گفتمان حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP)، فشار بر نمادهای هویتی و دینی مسلمانان در هند افزایش یافته است.
سید روحالله مهدی نماینده پارلمان هند از حوزه انتخابیه سرینگر، با محکومیت شدید این اقدام اعلام کرد: رفتار وزیر ارشد بیهار در پایین کشیدن علنی پوشیه یک زن مسلمان، اقدامی غیرقابل دفاع و عمیقاً نگرانکننده است. این اقدام تعرض مستقیم به کرامت انسانی و آزادی دینی است و او باید بدون قید و شرط عذرخواهی کند.
وی همچنین افزود: این رفتار نشاندهنده فقدان خویشتنداری و صلاحیت لازم برای تصدی یک منصب رسمی است. هیچ مقام دولتی حق دخالت در پوشش و باورهای دینی شهروندان را ندارد.
فعالان حقوق زنان و مدافعان آزادیهای مذهبی نیز با تأکید بر اینکه پوشیه بخشی از هویت، باور و انتخاب شخصی زنان مسلمان است، خواستار پاسخگویی فوری مسئولان و تضمین احترام به حقوق اقلیتها در هند شدهاند.
این حادثه بار دیگر نگرانیها را درباره وضعیت آزادیهای دینی و امنیت اجتماعی مسلمانان در هند را تشدید کرده و به گفته ناظران، آزمونی جدی برای ادعاهای دولت دهلی نو درباره احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی به شمار میرود.