پخش زنده
امروز: -
در بسته صدای مردم و رسانه خبرگزاری صدا و سیما، کمبود واکسن کزاز در مراکز بهداشتی استان را پیگیری کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ والدین دانش آموزان با ارسال پیامک گفتند طبق دستور آموزش و پرورش دانش آموزان برای امتحانات نهایی باید کارت تزریق واکسن کزار رو همراه داشته باشند به مراکز بهداشت میریم میگن کمبود داریم و مادران باردار در اولویت هستند تکلیف بچههای ما چی میشود این موضوع رو از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی پیگیری کردیم.
مخاطبانی از شیروان با ارسال تصویر جاده فرعی شیروان_زیارت پنجشنبهها خیلی شلوغ میشه صدای ما رو به گوش مسئولین برسونید که برای تعریض این محور فکری بکنند تصادفات زیادی در این جاده میشود.
بینندگانی از اسفراین با ارسال یک عکس گفتن این سازه اول اسفراین قرار داره و تکلیفش هم مشخص نیست انقدر رسیدگی نشد که یه طرفه خم شده و داره میریزه تا مشکل غیر قابل جبرانی به بار نیاورده لطفا برنامهای براش بریزید.
مخاطبانی هم از بجنورد بار ارسال تصویر از یکی از میادین این شهر گفتن مگر این شهر کمربندی نداره که تریلی در ساعت اوج شلوغی باید از داخل شهر عبور کنه چرا کسی مانع نمیشود.
یزدانی مدیر مسول بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت:در ابتدای سال تحصیلی کمبود واکسن داشتیم ولی هم اکنون واکسن تامین شده و فعلا مشکلی در این خصوص وجود ندارد.