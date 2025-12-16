معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ثبت نام و کلاس گذاری در سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم تا سوم دی ماه ادامه خواهد داشت.

ثبت نام دوره های سوادآموزی انتقال و تحکیم در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید روح الله پناهنده معاون سواد آموزی استان گفت: بر اساس هدف گذاری‌های انجام شده، امسال ۱۲٠ نفر تحت پوشش دوره سواد آموزی و ۱۴۵ نفر در دوره تثبیت و تحکیم سواد و ۴۹۵ نفر در دوره انتقال مشارکت خواهند کرد.

پناهنده افزود: بر اساس تصمیم سازمان نهضت سوادآموزی، آموزش دهندگان در سال جاری حقوق خود را بر اساس حق التدریس دریافت خواهند کرد.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حجم تخصیصی از سمت سازمان نهضت سوادآموزی، بیان کرد: برنامه ریزی های لازم برای ثبت نام و آموزش سوادآموزان انجام شده و کلاس گذاری در حال انجام هست.