رئیس اداره صنعت، معدن تجارت دزفول از محکومیت ۵ واحد معدنی متخلف در این شهرستان به پرداخت ۲۱۰ میلیارد ریال جریمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد غلامی بیان کرد: طی بازرسی‌ها و پایش‌های مستمر از فعالیت واحد‌های معدنی، در راستای صیانت از منابع معدنی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، ۵ واحد معدنی که اقدام به برداشت غیرمجاز و فعالیت خارج از حدود تعیین‌شده در پروانه بهره‌برداری کرده بودند، شناسایی شدند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و محاسبه میزان تخلفات، برای این واحد‌ها در مجموع ۲۱۰ میلیارد ریال جریمه تعیین شد و پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی و برخورد قضایی به دادستانی ارجاع داده شد.

غلامی بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و مقررات معدنی تاکید کرد و بیان داشت: نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن تجارت دزفول از بهره‌برداران معدن تقاضا کرد ضمن پایبندی به مفاد پروانه بهره‌برداری، از هرگونه برداشت خارج از چارچوب مجوز خودداری کنند.

۷۲ واحد معدنی در حال حاضر در دزفول فعال است که بیشتر در مناطقی مانند ماهوربرنجی و کهنک واقع شده‌اند.