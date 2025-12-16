کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز و فردا آسمان ابری همراه با رگبار باران، رعد و برق نسبتاً شدید و تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز شاهد فعالیت دومین سامانه بارشی جنوبی در سطح استان خواهیم بود و سبب ناپایداری جوی ودریایی در استان خواهد شد.

او افزود: فعالیت این سامانه بارشی سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانه‌های فصلی واختلال در تردد‌های دریایی و هوایی در سطح استان خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود با توجه به حجم قابل ملاحظه بارش‌ها و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استان‌های همجوار علاوه بر استان هرمزگان، تمهیدات ویژه در این خصوص انجام شود و از تردد‌های غیر ضرور شهری، جاده‌ای و روستایی وصعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا نیز در این مدت با افزایش سرعت باد‌های جنوب شرقی و تند باد لحظه‌ای مواج خواهد بود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد، گفت: از روز پنجشنبه ۲۷ آذر تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج قوی بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعالیت خواهد کرد و تداوم ناپایداری شدید جوی و دریایی را سبب خواهد شد.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه در سطح استان و کاهش دمای کمینه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.