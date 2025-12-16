معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه علی‌رغم تمام مشکلات و ناملایمات موجود در سطح کشور و استان، یکی از مأموریت‌ها و تکالیف اساسی ما امیدبخشی است، گفت: رسانه‌ها تکلیف اساسی در ترویج امیدآفرینی و بازآفرینی امید در میان مردم دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب‌الله فضل‌الله‌پور در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان با اشاره به دو دستور کار این جلسه اظهارکرد: دستور اول، سفر قریب‌الوقوع هیات دولت به استان خوزستان بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و از اعضای شورا خواسته شد شیوه‌های اطلاع‌رسانی و برنامه‌های پیشنهادی که قرار است در جلسه هیات دولت مطرح شود، را به سمع و نظر مردم استان برسانند. همچنین کارگروهی طراحی شد تا نیازمندی‌ها، اقدامات و اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی استان را بررسی کرده و در اختیار رسانه‌ها قرار دهد تا مردم نسبت به مباحث مطرح‌شده در هیات دولت آگاه شوند.

وی افزود: دستور کار دوم جلسه، موضوعات مرتبط با امیدآفرینی و ارتقای سطح معرفت عمومی در حوزه اجتماعی استان بود و بر این موضوع تأکید شد که رسانه‌ها تکلیف اساسی در ترویج امیدآفرینی و بازآفرینی امید در میان مردم دارند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان در خصوص زمان سفر هیات دولت به استان بیان کرد: زمان دقیق این سفر هنوز مشخص نیست و ان‌شاءالله به زودی به اطلاع مردم خواهد رسید.

فضل‌الله پور اظهار کرد: دستورالعملی به کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. هدف اصلی و مخرج مشترک این اقدام، انتقال دستاورد‌ها و برنامه‌های دولت در سطح استان و کشور به مردم است. علی‌رغم تمام مشکلات و ناملایمات موجود در سطح کشور و استان، یکی از مأموریت‌ها و تکالیف اساسی ما امیدبخشی است. ما در جایگاه اجرایی و با مسئولیت مشخص قرار داریم. هم‌ذات‌پنداری با مردم بسیار عالی است، اما در عین حال باید مأموریت اصلی خود را نیز به‌خوبی انجام دهیم.

وی ادامه داد: شرایط کنونی سخت است و مشکلات بسیار، اما تکلیف و رسالت حرفه‌ای و سازمانی ما ایجاب می‌کند که مهارت‌های امیدآفرینی را برنامه‌ریزی کنیم. سرمنشا این کار، همین جلسات و افرادی است که حول این میز‌ها جمع شده‌اند. رسالت اصلی و حرفه‌ای و اداری ما امیدآفرینی است. مردم درگیر مسائل زیادی هستند و دولت نیز میراث‌دار این مسائل است که روزبه‌روز هم در حال پیچیده‌تر شدن است. ما باید کمک کنیم تا مردم امیدوار باشند و بدانند که ما در کنار آنها هستیم و داریم تلاش می‌کنیم.

وی گفت: موضوع امیدآفرینی به عنوان یک سرفصل اساسی و محوری در برنامه‌های کاری قرار بگیرد. ما باید تکنیک‌های تقرب به مردم و امیدآفرینی را بیاموزیم و اجرا کنیم. دستور کار دوم جلسه نیز در این راستای اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف و بیان کارآمدی‌ها است و همه در حال تلاش و کمک هستیم تا مردم را همراه خود داشته باشیم.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان به چالش فضای مجازی اشاره و خاطرنشان کرد: فضا‌های مجازی گاه به معضلی تبدیل می‌شوند. چون غیررسمی هستند، مسئولیت‌پذیری در آنها کم است و تحلیل‌های بی‌پشتوانه می‌تواند بهداشت روانی جامعه و افراد و تعادل بین دولت و مردم را بر هم بزند.

وی با تاکید بر اخلاق‌مداری اظهار کرد: ترویج انصاف، انسانیت و اخلاق‌محوری از تکالیف ما است. قلم، وسیله‌ای بسیار ارزشمند و دارای هویت خاصی است. اولین شرط قلم‌گرفتن، انصاف و توجه به مولفه‌های انسانی و اخلاقی است. اخلاق را ترویج بدهیم و نگذاریم قلم‌های آلوده، خرقه ما را به پیاله گرفتار کنند، چرا که این امر بهداشت روانی جامعه را بر هم می‌زند. شرط انصاف این است که کار‌های مثبت دولت را نیز بنویسیم. مشکلات بسیار است، اما دولت نیز در این بحث گرفتار است. امیدوارم در این زمینه همکاری و اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود.