معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: تمرکز بر مدیریت مصرف‌های نامتعارف و اجرای منسجم ۱۴ مگاپروژه، موجب کاهش ۲۵۰۰ مگاواتی پیک مصرف برق در تابستان امسال و بهبود پایداری شبکه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همایون حایری صبح امروز در همایش نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در تابستان سال جاری و ارائه برنامه‌های سال ۱۴۰۵ که با حضور وزیر نیرو و مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور در محل سالن اجتماعات شرکت برق منطقه‌ای تهران برگزار شد، با اشاره به شرایط سخت صنعت برق در سال گذشته گفت: تابستان امسال در حالی سپری شد که صنعت برق هم‌زمان با فشار‌های ناشی از ناترازی، کاهش منابع آبی و محدودیت‌های سوخت، با اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف توانست عملکردی قابل دفاع ثبت کند.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف، اولویت نخست صنعت برق بوده و خواهد بود، افزود: در کنار برنامه‌های عمومی مدیریت مصرف، تمرکز ویژه‌ای بر شناسایی و کنترل مصرف‌های غیرمتعارف و غیرمنطقی انجام شد؛ چرا که بدون اصلاح این الگوی مصرف، امکان اجرای موفق برنامه‌های مدیریت بار وجود ندارد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با ارائه آمار عملکرد شرکت‌ها تصریح کرد: در تابستان ۱۴۰۴، شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع در مجموع موفق شدند پیک مصرف برق کشور را حدود ۲۵۰۰ مگاوات نسبت به سال گذشته کاهش دهند؛ رقمی که معادل جلوگیری از احداث نزدیک به ۲۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی است. در این میان، تهران با بیش از ۱۳۲۰ مگاوات کاهش مصرف، رتبه نخست را به خود اختصاص داد و پس از آن خوزستان، فارس و اصفهان عملکرد قابل توجهی ثبت کردند.

حایری ادامه داد: اگر تمامی شرکت‌هایی که با افزایش بار مواجه بودند نیز به اهداف مدیریت مصرف دست می‌یافتند، امکان کاهش پیک مصرف تا حدود ۴۲۰۰ مگاوات و رسیدن پیک کشور به حدود ۷۳ هزار مگاوات فراهم می‌شد که نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ناترازی داشت.

وی با اشاره به مقایسه وضعیت تولید و مصرف برق در تابستان امسال و سال گذشته گفت: با وجود کاهش شدید تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل کم‌آبی، ناترازی برق کشور از حدود ۱۸ هزار مگاوات در سال گذشته به حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ مگاوات کاهش یافت و اگر شرایط آبی مشابه سال قبل بود، این عدد می‌توانست به حدود ۱۱ هزار مگاوات برسد.

معاون وزیر نیرو همچنین از کاهش حدود ۲۰ تا ۲۵ روزه دوره ناترازی و خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: اجرای دقیق برنامه‌های ۱۴ مگاپروژه‌ای، که با دستور وزیر نیرو و با همکاری شرکت توانیر، برق حرارتی، ساتبا و سایر بخش‌های صنعت آب و برق تدوین شده، نقش مؤثری در بهبود وضعیت پایداری شبکه داشته است.

حایری با تأکید بر اینکه تجدیدپذیر‌ها بخشی از راهکار مدیریت تقاضا هستند، گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه در سطح استان‌ها باید در اولویت شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع قرار گیرد، چرا که این بخش می‌تواند فشار مصرف را در اوج بار تابستان کاهش دهد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های تابستان ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: برش استانی ۱۴ مگاپروژه آماده شده و با تأکید رئیس‌جمهور، این برنامه‌ها با مشارکت استانداران اجرا خواهد شد تا صنعت برق بتواند با افتخار و اطمینان بیشتر از اوج بار تابستان سال آینده عبور کند.