گازگرفتگی در یاسوج ۳ مصدوم برجای گذاشت
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از مصدوم شدن ۳ نفر بر اثر حادثه گازگرفتگی در شهر یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: متأسفانه شب گذشته در منطقه مادوان یاسوج ۳ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند.
پرویز غفارفرد افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، گروههای عملیاتی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، هر سه مصدوم را جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.
وی با اشاره به علائم شایع مسمومیت با مونوکسیدکربن از جمله سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف، خوابآلودگی و تنگی نفس، از شهروندان خواست این علائم را جدی بگیرند و ادامه داد: شهروندان حتماً از استاندارد بودن وسایل گرمایشی، سلامت دودکشها، تهویه مناسب محیط و پرهیز از استفاده وسایل گرمایشی غیراستاندارد در فضاهای بسته اطمینان حاصل کنند تا از بروز حوادث تلخ و جبرانناپذیر جلوگیری شود.
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در صورت مشاهده علائم مشکوک به گازگرفتگی، افراد باید بلافاصله محیط را ترک کرده و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.
گفتنی است از ابتدای پاییز تاکنون ۷۶ مورد مسمومیت با گاز منوکسید کربن و سه فوت ناشی از گازگرفتگی در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده است.