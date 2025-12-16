بعلت شرایط نامساعد جوی و دریایی رفت وآمد‌ها از بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس به قشم - هرمز و بالعکس تا اطلاع بعدی متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس گفت: در این مدت مسافران قشم می‌توانند از بندرپل بندر خمیر به بندرلافت قشم رفت و آمد کنند.

ادیمی از مردم درخواست کرد: برای اطلاع از شرایط خبرهای رسمی را از خبرگزاری های رسمی و صدا و سیما دنبال کنند.

فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته در غرب هرمزگان آغاز شده و همچنان بارش باران در مناطق مختلف ادامه دارد.

