کارشناس هواشناسی اعلام کرد: از عصر امروز بارندگی در غرب مازندران آغاز میشود و فردا با تقویت سامانه بارشی، کاهش دما، بارش برف در ارتفاعات و وزش باد شدید پیشبینی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی گفت: دیروز تنکابن با ۱۵ درجه بالای صفر گرمترین و صبح امروز بلده، دلیر چالوس و رینه لاریجان با ۴ درجه زیر صفر سردترین نقاط استان بودند.
غلامپور افزود: نقشههای پیشیابی نشان میدهد از اواخر امروز سه شنبه بارندگی از غرب استان آغاز و بهتدریج به مناطق مرکزی و شرقی گسترش مییابد.
وی ادامه داد: چهارشنبه با تقویت سامانه بارشی علاوه بر کاهش محسوس دما، بارش باران و وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد و در ارتفاعات بالای ۱۲۰۰ متر بارشها بهصورت برف خواهد بود.
کارشناس هواشناسی با اشاره به ادامه بارشها تا صبح پنجشنبه گفت: پیامدهای سامانه بارشی شامل آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، لغزندگی جادهها، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی و خسارت به سازههای کممقاوم خواهد بود.
غلامپور توصیه کرد: پاکسازی کانالهای هدایت آب در سطح شهرها، پرهیز از اسکان در حاشیه رودخانهها، احتیاط در تردد جادههای کوهستانی و تجهیز خودروها به وسایل زمستانی، پرهیز از سفرهای غیرضروری و فعالیتهای کوهنوردی، محکمسازی سازههای کممقاوم، اتخاذ تمهیدات لازم در بخش کشاورزی و آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی بهویژه راهداری برای برفروبی محورهای کوهستانی ضروری است.