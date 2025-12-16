به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس پلیس راه پیرانشهر نقده در خصوص این تصادف گفت: تجاوز به چپ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی سرعت مطمئنه سر پیچ دلیل این حادثه بوده است.

سروان صادق زاده افزود: این سومین تصادف منجر به فوت در این محور طی ماه گذشته است که عمده دلیل تصادفات مربوط به بی احتیاطی رانندگان است.

وی از رانندگان خواست مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.