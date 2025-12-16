به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد صادق ناصری، مدیر فنی این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به ارائه محصول «خوانشگر دزیمتر TLD» در نمایشگاه امسال ایران‌ساخت، اظهار کرد: این دستگاه به‌عنوان نخستین خوانشگر اتوماتیک داخلی دزیمتر‌های پسیو (TLD) - (اندازه گیری میزان تابش پرتو‌های یونیزان با اندازه‌گیری شدت نور مرئی با گرم شدن آشکارساز) طراحی و ساخته شده و در حوزه حفاظت در برابر اشعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان کارکرد اصلی این دستگاه افزود: خوانشگر دزیمتر TLD برای قرائت، ثبت و ذخیره‌سازی دوز جذب‌شده توسط قرص‌های دزیمتری TLD به کار می‌رود؛ تجهیزاتی که توسط پرتوکاران در محیط‌های پرتوزا مورد استفاده قرار می‌گیرند و قرائت دوره‌ای آنها بر اساس مقررات ایمنی الزامی است.

قرائت دوز پرتوکاران مطابق مقررات حفاظت در برابر اشعه

مدیر فنی این شرکت با تأکید بر الزامات قانونی گفت: تمامی افرادی که با پرتو‌های یونیزان کار می‌کنند، طبق قوانین حفاظت در برابر اشعه، باید مجهز به دزیمتر‌های پسیو TLD باشند و اطلاعات دوز دریافتی آنها در بازه‌های زمانی مشخص قرائت و ثبت شود تا سلامت نیروی انسانی تضمین شود.

کاربرد در مراکز دزیمتری، آزمایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها

وی درباره حوزه‌های کاربرد این محصول اظهار کرد: خوانشگر دزیمتر TLD در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های تخصصی، شرکت‌های دارای مجوز ارائه خدمات دزیمتری، مراکز پرتودرمانی و نیروگاه‌های هسته‌ای قابل استفاده است. همچنین این دستگاه در پایش دوز محیطی نیز کاربرد دارد و دزیمتر‌های محیطی TLD توسط آن قرائت می‌شوند.

پردازش دیجیتال و آنالیز کمی و کیفی پرتو‌های یونیزان

ناصری با اشاره به یکی دیگر از دستگاه‌های این شرکت گفت: پردازنده دیجیتال ویژه مورد استفاده در دستگاه‌های طیف‌سنج پرتو‌های یونیزان، قابلیت آنالیز پرتو‌های رادیواکتیو و تشخیص نوع و مقدار گسیلنده‌های پرتویی را فراهم می‌کند.

کاهش وابستگی وارداتی و صرفه‌جویی ارزی

مدیر فنی این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به مزیت اقتصادی این محصول تصریح کرد: این دستگاه در حال حاضر فاقد نمونه مشابه داخلی است و نمونه‌های خارجی آن نیز به دلیل محدودیت‌های وارداتی به‌سختی قابل تأمین هستند. تولید داخلی خوانشگر دزیمتر TLD می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی و صرفه‌جویی ارزی ایفا کند.