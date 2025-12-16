راه اندازی بزرگترین بیمارستان سیار کشور در مروست
بزرگترین بیمارستان سیار کشور از فردا به مدت ۱۰ روز خدمات درمانی رایگان به اهالی شهرستان مروست ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان یزد گفت: بیمارستان سیار ۹۹ تخته خوابه بنیاد برکت در شهرستان مروست استان یزد، از ۲۶ آذرماه به مدت ۱۰ روز در این منطقه فعال بوده و با بیش از ۱۵۰ پزشک متخصص و کادر درمان از سراسر کشور به صورت خیرخواهانه ارایه خدمت خواهند کرد.
پورمهرجردی افزود: بیمارستان سیار بنیاد برکت با ترکیبی از چندین کانتینر مجهز به تجهیزات بروز پزشکی، با هدف تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی سلامت و حمایت از خانوادههای نیازمند در محل حسینیه بزرگ مروست اجرا و برای آن بیش از ۴۵۰ قلم دارو به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد ریال تامین شده و رایگان در اختیار بیماران قرار میگیرد.
وی ادامه داد: محورهای اصلی خدمات درمانی این بیمارستان سیار تخصصهای بالینی شامل اطفال، زنان و زایمان، ارولوژی، چشمپزشکی، ارتوپدی، داخلی، گوارش، قلب و عروق، گوش، حلق و بینی، فیزیوتراپی، بیناییسنجی شنواییسنجی، اورژانس و فوریتهای پزشکی است.
پور مهرجردی بیان کرد: خدمات پاراکلینیکی و پشتیبانی بیمارستان سیار برکت نیز شامل رادیولوژی و سونوگرافی، داروخانه عمومی و تخصصی، آزمایشگاه و دندانپزشکی است.
مروست تنها شهرستان استان یزد است که فاقد بیمارستان بوده و پذیرش بیماران در بیمارستان سیار برکت، به طور صرف از طریق مراکز شبکه بهداشت و درمان این شهرستان انجام میشود.
این بیمارستان با همکاری بسیج جامعه پزشکی سپاه الغدیر استان، دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری شهرستان مروست و دستگاههای اجرایی، خدمات درمانی و پاراکلینیکی خود را به صورت رایگان به شهروندان ارایه میدهد.
مرکز شهرستان مروست در ۲۰۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.