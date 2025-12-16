نمایندگان بسیجی چهارمحال و بختیاری موفق به کسب مقام سوم مسابقات مرحله کشوری علمداران ولایت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جشنواره شهید حجازی با معرفی تیم‌های برتر و با میزبانی استان مازندران پایان یافت.

در این دوره از مسابقات کشوری که آمادگی رزم و ترویج اخلاق مداری از دستاورد‌های اصلی این جشنواره عنوان شده است، تیم منتخب و برگزیده از بسیجیان استان چهار محال و بختیاری مزین به نام شهید حسین اسحاقی از بین ۳۲ استان شرکت کننده در مسابقات، موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.