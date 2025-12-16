به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رویین تن افزود: عملیات اجرایی قطعه سوم محور گچساران به چرام از شهریور ماه امسال آغاز شده است.

وی اعتبار اولیه این طرح را ۳۲۰ میلیارد تومان اعلام کردو ادامه داد: تاکنون این اعتبار تخصیص نیافته است.

پبمانکار این طرح گفت: برای اجرای این طرح ۱۲ دستگاه پل بزرک و کوچک احداث می شود.

رویین تن طول این قطعه را ۵ کیلومتر و نیم اعلام کرد و افزود: تاکنون خاکبرداری ۵ کیلومتر آن انجام شده و مابقی به دلیل معارضات، تیر‌های برق و خط لوله آب انجام نشده است.

محور گچساران چرام قرار است از طریق جاده گچساران به گناوه، محور دهدشت به پاتاوه را به بنادر جنوبی کشور متصل کند.

حذف نقاط حادثه خیز و کاهش زمان و از مزایای اجرای این طرح است.