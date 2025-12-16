پخش زنده
مدیرکل راهداری جنوب کرمان گفت: در پی بارش برف، عملیات برفروبی توسط راهداران در محورهای برفگیر منطقه ساردوئیه در چند مرحله انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان گفت: شامگاه گذشته در پی بارش برف، عملیات نمکپاشی و برفروبی توسط راهداران در محورهای برفگیر منطقه ساردوئیه شهرستان جیرفت به طول ۲۶۰ کیلومتر به صورت رفت و برگشت و در چند مرحله انجام شد.
نعمتاله حسینزاده با اشاره به شدت بارش برف در برخی محورهای کوهستانی افزود: عمده بارش برف در محدوده گردنه سربیژن و محور درببهشت–رابر بود که راهداران بلافاصله پس از آغاز بارش، عملیات راهداری زمستانی و ایمنسازی مسیرها را در این محورها آغاز کردند.
وی ادامه داد: با تلاش شبانهروزی راهداران، هماکنون تمامی محورهای این منطقه باز بوده و تردد در آنها جریان دارد و نیروهای راهداری همچنان در حالت آمادهباش کامل بوده و بهصورت مستمر در سطح جادهها حضور دارند.
مدیرکل راهداری جنوب کرمان با بیان اینکه سایر محورهای مواصلاتی جنوب کرمان نیز باز هستند، تصریح کرد: با توجه به احتمال بارش باران در ساعات آینده، از رانندگان درخواست میشود ضمن توجه به اطلاعیهها و هشدارهای صادره از سوی این ادارهکل، با احتیاط کامل در محورهای مواصلاتی تردد کنند.
حسینزاده در پایان تأکید کرد: از رانندگان خواهشمندیم از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت، حتماً تجهیزات و امکانات زمستانی به همراه داشته باشند و پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راهها، بهویژه محور جیرفت–ساردوئیه، با سامانه تلفنی گویا و شبانهروزی ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها تماس حاصل کنند.