۶۰ دانش آموز پسر از بخشهای سنگر و کوچصفهان به مدت ۵ روز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جانشین فرماندهی سپاه ناحیه سلمان رشت گفت: ۶۰ دانش آموز پسر از بخشهای سنگر و کوچصفهان با ۲ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب غرب کشور اعزام شدند.
سرهنگ محمد نیک نژاد افزود: دانش آموزان در این سفر معنوی از مناطق عملیاتی چزابه، طلایه، دهلاویه و پاسگاه زید به مدت ۵ روز بازدید خواهند کرد.
وی هدف از این سفر را حفظ ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان جامعه عنوان کرد.