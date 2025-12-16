پخش زنده
اجرای قانون شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی در خراسان رضوی کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، اولین جلسه هماهنگی اجرای قانون «شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی» با محوریت تبیین اجرای قانون بند «خ» ماده ۷۱ برنامه ششم توسعه و با حضور مدیران سازمان جهاد کشاورزی و منطقه ۲ خراسان رضوی به میزبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نیشابور برگزار شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی در این نشست اعلام کرد: مطابق این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است تا با هماهنگی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، «نظام جامع رهگیری، ردیابی، بستهبندی، شناسنامهدار کردن و نشانسازی محصولات کشاورزی» را ایجاد کند.
علیاصغر امانیان افزود: محوریت این نظام، ارزیابی دقیق سلامت محصول از نظر باقیمانده آلایندهها است که تأثیر مستقیمی بر سلامت مصرفکنندگان و اعتبار تولید ملی دارد.
وی با اشاره به بند «الف» ماده ۳۵ همین قانون نیز توضیح داد: فرآیند شناسنامهدار کردن به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ تولید و بهینهسازی مصرف نهادهها در مزرعه یا باغ، با مشارکت فعال بخشهای ذیربط انجام خواهد شد تا کارایی و سهولت اجرا افزایش یابد.
معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی نیشابور نیز با اشاره به پیشتازی این شهرستان در صدور شناسنامه، گفت: تاکنون در حوزه محصولات باغی مانند پسته، زعفران، آلو، انگور و گیاهان دارویی، تعداد سه هزار و ۷۷۶ مورد شناسنامه صادر شده است و این روند ادامه دارد.
علی مبارکی افزود: اجرای این قانون گامی مهم در راستای شفافیت زنجیره تولید، تضمین سلامت غذایی و افزایش اعتماد مصرفکننده و ارزش افزوده محصولات کشاورزی داخلی ارزیابی میشود.