به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، اولین جلسه هماهنگی اجرای قانون «شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی» با محوریت تبیین اجرای قانون بند «خ» ماده ۷۱ برنامه ششم توسعه و با حضور مدیران سازمان جهاد کشاورزی و منطقه ۲ خراسان رضوی به میزبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نیشابور برگزار شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی در این نشست اعلام کرد: مطابق این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است تا با هماهنگی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، «نظام جامع رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی، شناسنامه‌دار کردن و نشان‌سازی محصولات کشاورزی» را ایجاد کند.

علی‌اصغر امانیان افزود: محوریت این نظام، ارزیابی دقیق سلامت محصول از نظر باقیمانده آلاینده‌ها است که تأثیر مستقیمی بر سلامت مصرف‌کنندگان و اعتبار تولید ملی دارد.

وی با اشاره به بند «الف» ماده ۳۵ همین قانون نیز توضیح داد: فرآیند شناسنامه‌دار کردن به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ تولید و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها در مزرعه یا باغ، با مشارکت فعال بخش‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد تا کارایی و سهولت اجرا افزایش یابد.

معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی نیشابور نیز با اشاره به پیشتازی این شهرستان در صدور شناسنامه، گفت: تاکنون در حوزه محصولات باغی مانند پسته، زعفران، آلو، انگور و گیاهان دارویی، تعداد سه هزار و ۷۷۶ مورد شناسنامه صادر شده است و این روند ادامه دارد.

علی مبارکی افزود: اجرای این قانون گامی مهم در راستای شفافیت زنجیره تولید، تضمین سلامت غذایی و افزایش اعتماد مصرف‌کننده و ارزش افزوده محصولات کشاورزی داخلی ارزیابی می‌شود.