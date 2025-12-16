پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسانشمالی گفت: ۵۰ درصد اعتبار طرحهای عمرانی دانشگاه بجنورد به منظور توسعه و بهبود زیرساختهای آموزشی و پژوهشی این دانشگاه تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در نشست مشترک استاندار خراسان شمالی به اتفاق رییس دانشگاه بجنورد با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم بر ضرورت تقویت زیرساختهای آموزش عالی در استان و تحقق عدالت آموزشی گفت: این اعتبار پیرو نشستی با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تخصیص یافت که گامی موثر برای ارتقای کیفیت آموزش خواهد بود.
وی ضعف زیرساختهای آموزشی را از موانع جدی توسعه متوازن استان دانست و گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تامین و تقویت این زیرساختها در راستای تحقق عدالت آموزشی باید اهتمام ویژه داشته باشد.
نوری خواستار حمایت هدفمند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاههای استان، بهویژه در بخش طرحهای عمرانی شد.
استاندار خراسان شمالی یادآور شد: در این نشست مسایل و مشکلات دانشگاه بجنورد مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در خصوص افزایش اعتبارات سال جاری و پیشبینی منابع مالی سالهای آتی اتخاذ شد.
وی تصریح کرد: این نشست را میتوان گامی مهم در جهت تقویت زیرساختهای آموزش عالی خراسان شمالی و کاهش شکافهای منطقهای در بخش آموزش دانست.