۴۹ نفر در تصادفات رانندگی در شهرستان خدابنده طی هشت ماهه سال گذشته جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راه استان زنجان از کاهش ۴۵ درصدی تلفات تصادفات رانندگی در محورهای ارتباطی شهرستان خدابنده طی سال جاری خبر داد.
سرهنگ خلجی در جلسه شورای ترافیک شهرستان خدابنده با بیان اینکه طی هشت ماهه سال گذشته ۴۹ نفر در تصادفات رانندگی در شهرستان خدابنده جان باختند، افزود: این رقم امسال به ۲۷ نفر کاهش یافته است که رقم قابل توجهی را نشان میدهد.
وی همچنین هشدار داد که از آذرماه جاری روند افزایشی تصادفات دوباره شدت گرفته است و پیامهای متعددی درباره حوادث فوتی و حادثهساز دریافت میشود.
رئیس پلیس راه استان زنجان با تشریح سابقه آماری تصادفات در استان زنجان گفت: میانگین سنی فوتشدگان در این حوادث ۳۵ سال بوده است.
خلجی اظهار کرد: این آمار نشان میدهد که کنترل ترافیک و فرهنگسازی اهمیت ویژهای دارد و شیوههای گذشته دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نیست.
وی نصب دوربینهای کنترل ترافیک در محورهای اصلی، استفاده از خودروهای نامحسوس و همکاری دهیاران در شناسایی نقاط حادثهخیز را از جمله اقدامات کنترلی پلیس راه استان برشمرد و تأکید کرد: مردم باید احساس کنند حتی در مکانهایی که پلیس مستقر نیست، نظارت وجود دارد.
خلجی همچنین با اشاره به فرسودگی تجهیزات راهداری و مشکلات زیرساختی راهها گفت: اختلاف سطح شانه و آسفالت، نبود علائم و خطکشی مناسب و تقاطعهای حادثهخیز باید شناسایی و اصلاح شود.
وی ادامه داد: در مسیرهای فرعی و روستاها اقدامات فرهنگی و آموزشی اهمیت ویژهای دارد و همکاری دهیاران و بخشداران میتواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات ایفا کند.
رئیس پلیس راه استان زنجان با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستانی خاطرنشان کرد: با تلاش مستمر، استفاده از فناوریهای نوین و همکاری بینبخشی میتوان ایمنی جادهها را ارتقا داد و شاهد کاهش بیشتر تصادفات و جانباختگان بود.
جاده قیدار - ابهر به دلیل کم عرض بودن و تردد زیاد در آن طی چند سال گذشته به یکی از پرحادثهترین مسیرهای ارتباطی استان تبدیل شده است، به طوری که بیش از ۵۰ درصد تصادفات منجر به فوت استان در این مسیر به وقوع میپیوندد.