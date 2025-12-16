توضیحات پلیس درباره جزئیات حادثه تصادف مرگبار اتوبوس در نطنز
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور آزادراهی نطنز خبر داد و گفت: بر اساس گزارشهای اولیه، این اتوبوس پس از برخورد با گاردریلهای میانی آزادراه، وارد لاین مخالف (شمال به جنوب) شده و با یک دستگاه سواری پژو تاکسی برخورد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار احمد کرمیاسد از وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور آزادراهی نطنز خبر داد و گفت: مقارن ساعت ۲۲:۲۰ روز یکشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا متعلق به شرکت مسافربری رویال سفر اصفهان که در ساعت ۱۹:۳۰ از پایانه مسافربری کاوه اصفهان به مقصد مشهد مقدس حرکت کرده بود، در مسیر جنوب به شمال آزادراه نطنز و در محدوده گردنه نیه دچار حادثه شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه شدت حادثه بسیار بالا بوده است، تصریح کرد: متأسفانه در پی این سانحه، ۱۳ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و سایر مصدومان را عوامل امدادی به مراکز درمانی شاهینشهر و نطنز منتقل کردند تا تحت معاینه و درمان قرار گیرند.
سردار کرمیاسد ادامه داد: برابر صورتحساب صادرشده از شرکت مسافربری رویال سفر اصفهان، اتوبوس مذکور با ۲۱ نفر مسافر از پایانه مسافربری کاوه اصفهان خارج شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی دقیق علت وقوع حادثه و چگونگی انحراف اتوبوس از مسیر در دستور کار کارشناسان پلیس راه قرار دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.