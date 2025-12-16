رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی: ۷۰ طرح کلان سرمایه‌گذاری به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی استان تدوین شده و اجرای طرح‌هایی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آغاز شده است. وی همچنین از کنترل موفقیت‌آمیز بیماری تب برفکی و بهبود وضعیت تأمین نهاده‌های دامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری، در دیدار با شارلی انویه تکیه، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، از تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جدید در بخش کشاورزی استان خبر داد.

اصغری با تأکید بر برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، تصریح کرد: در قالب طرح حمایت از سرمایه‌گذاری، ۷۰ طرح کلان کشاورزی به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان تدوین شده است. خوشبختانه تاکنون طرح‌هایی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کلنگ‌زنی شده و وارد مرحله اجرایی شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت دام اشاره کرد و از کنترل موفقیت‌آمیز بیماری تب برفکی خبر داد.

وی اطمینان داد: با تلاش شبانه‌روزی همکاران، این بیماری با کمترین میزان تلفات و خسارت مهار شده و در حال حاضر جای نگرانی وجود ندارد.

وی همچنین به بهبود وضعیت تأمین نهاده‌ها اشاره کرد و افزود: مشکلات ارزی برای تأمین نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر برطرف شده و اکنون واحد‌های تولیدی بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. وضعیت جوجه‌ریزی و تولید گوشت مرغ در استان مطلوب ارزیابی می‌شود و روند تأمین نهاده‌های دامی به صورت پایدار تداوم دارد.

اصغری در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت انطباق با تغییرات اقلیمی تأکید کرد و گفت: برنامه‌های بخش کشاورزی استان بر اساس افزایش تاب‌آوری در برابر کم‌آبی طراحی شده است. در همین راستا، آموزش‌ها و فعالیت‌های ترویجی مستمری با هدف انتقال فناوری و دانش روز به کشاورزان و تولیدکنندگان در سطح استان در حال اجرا می‌باشد.