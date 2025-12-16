سخنگوی شرکت آبفای استان با اشاره به کاهش محسوس دما، درباره یخ‌زدگی کنتورهای آب در برخی مناطق اصفهان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شرکت آبفای استان با اشاره به کاهش محسوس دما، درباره یخ‌زدگی کنتورهای آب در برخی مناطق اصفهان هشدار داد.

مهرداد خورسندی گفت: روند کاهش دما در روزهای آینده می‌تواند موجب یخ‌زدگی انشعابات، شکستگی لوله‌ها و اختلال در جریان آبرسانی شود .

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مشترکان در مدیریت مطلوب شبکه‌های آب شهری افزود: شهروندان می‌توانند با پوشاندن کنتور، شیرآلات و اتصالات با عایق‌ های مناسب نظیر پشم شیشه، گونی، پارچه یا فوم، از یخ‌زدگی این بخش‌ها جلوگیری کنند.

خورسندی تاکید کرد: شهروندان از ریختن مستقیم آب جوش روی کنتور یا لوله یخ‌زده پرهیزکنند چون این کار باعث ترک‌خوردگی ناگهانی و خسارت جدی به تجهیزات می‌شود.

سخنگوی شرکت آبفای استان افزود: در خانه‌های خالی از سکنه، باید شیر اصلی آب ساختمان را بست و آب موجود در لوله ها از پایین ترین شیر ساختمان تخلیه شود.

به گفته خورسندی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد شکستگی یا یخ‌زدگی تاسیسات یا نشت آب در سطح معابر، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ به شرکت اطلاع دهند تا اقدام لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.