به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفتمین مرحله پیش فروش سکه در حالی از صبح امروز آغاز شد که متقاضیان تا ساعت ۱۶ وقت دارند تا سفارش خود را در سامانه مرکز مبادله ارز وطلای ایران به نشانی اینترنتی market.ice.ir ثبت کنند.

در این مرحله از پیش فروش انواع سکه ضرب سال ۱۳۸۶ با موعد تحویل ۵ فروردین ۱۴۰۵ عرضه می شود. مجموع سفارش ها در این مرحله حداکثر ۱۵ قطعه و مجموع سفارش های تخصیص یافته در پیش فروش‌های برگزار شده شهریور، مهر، آبان و آذرماه ۱۴۰۴ برای هر کاربر نباید از ۱۵ قطعه بیشتر باشد.