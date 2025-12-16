اخبار کوتاه از نقاط مختلف استان - سه شنبه ۲۵ آذر
اخبار کوتاه استان را در این بسته خبری بیننده باشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان
، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در جلسه هماهنگی برنامههای گرامیداشت یومالله ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی بر لزوم برگزاری برنامههای گرامیداشت هفته مقاومت با محوریت تأکید کرد.
---------
به مناسبت هفته زن از و با حضور قاریان شهرستان دهگلان محفل انس با قرآن کریم در مجتمع شبانه روزی خدیجه الکبری دهگلان برگزار شد.
همچنین در مراسمی به مناسبت هفته زن از ۲۰ بانوی فعال در حوزههای مختلف در دهستان قروچای دهگلان تجلیل شد.
در کامیاران نیز مراسمی با عنوان جشن مادری با حضور اقشار مختلف مردم این برگزار شد.
در پایان این مراسم، از جمعی از فعالان فرهنگی و شرکتکنندگان در برنامه تجلیل شد.
مناطق مختلف شهرستان مریوان هم شاهد برگزاری مراسم گرامیداشت هفته زن بود.
--------------
معاون سیاسی استاندار کردستان در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان سقز با اشاره اینکه ۲۱ دیماه ثبتنام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا آغاز میشود گفت: از عوامل اجرایی انتخابات خواست تا تسهیلگر انتخابات پرشور باشند.
ورمقانی اظهار داشت: در تایید صلاحیتها در هیاتهای اجرایی و نظارت، نگاه وسیع وجود دارد.
بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و اشتغال زایی و حمایت از سرمایه گذاری در این شهرستان و همچنین راه اندازی کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ تاکید کرد.
--------------
اجلاس سالانه مجمع بسیج شهرستان سروآباد برگزار شد.
در این مراسم روسای کارگروههای ۶ گانه به بیان عملکرد سالیانه و اقدامات خود پرداختند.
---------
اولین همایش توسعه کشت زعفران در سروآباد برگزار شد.
در این مراسم علاوه بر برگزاری کارگاه آموزشی از بهره برداران و فعالان کشت زعفران در این شهرستان تجلیل شد.
-------
چهارمین چمن مصنوعی دانش آموزان با نیازهای ویژه استان در دهگلان افتتاح شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دهگلان از تخصیص ۸۰۰ میلیون تومان برای احداث این چمن مصنوعی خبر داد.
--------