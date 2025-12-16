رئیس مجمع خیرین سلامت استان البرز، با واریز مرحله اول مبلغ ۲ میلیارد ریال سرپرستی و حمایت از ۲۰۰۰ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، رئیس مجمع خیرین سلامت استان البرز، با واریز مرحله اول مبلغ ۲ میلیارد ریال سرپرستی و حمایت از ۲۰۰۰ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان را بر عهده گرفت.

این اقدام خداپسندانه در راستای تقویت فرهنگ نیکوکاری، حمایت هدفمند از فرزندان یتیم و تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی، تحصیلی و فرهنگی آنان صورت گرفت و نقش مؤثری در ایجاد آرامش، امید و امنیت روانی برای این فرزندان ایفا خواهد کرد.

طرح اکرام ایتام و محسنین یکی از برنامه‌های محوری کمیته امداد است که با تکیه بر مشارکت مردمی و حمایت خیرین، در جهت تأمین نیاز‌های اساسی و توانمندسازی فرزندان نیازمند یتیم و محسنین در سراسر کشور اجرا می‌شود.

شهروندان نیکوکار میتوانند با ارسال عدد ۲۶ به سر شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ حمایت یک یا چند فرزند را برعهده بگیرند و در این امر خداپسندانه مشارکت نمایند.