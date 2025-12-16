استاندار مازندران در جلسه مدیریت پسماند، نگاه ویژه دولت و همراهی وزارت کشور را زمینه‌ساز اجرای سریع طرح‌های امدادی و آغاز مقابله با ابرچالش‌های استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در نشست مدیریت پسماند با حضور وزیر کشور، ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت و رئیس‌جمهور گفت: نگاه ویژه هیئت دولت و همراهی وزارت کشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای اجرای سریع طرح‌های امدادی و آغاز فاز نخست مقابله با ابرچالش‌های استان است.

وی با اشاره به آتش‌سوزی اخیر در استان افزود: امکانات و حمایت‌های فراهم‌شده موجب شد تیم‌های اجرایی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان اقدامات امدادی را عملیاتی کنند و از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری شود.

استاندار مازندران ادامه داد: با تأمین منابع مالی، فاز نخست طرح‌های مدیریت پسماند در سراسر استان آغاز شده و امیدواریم با ادامه این روند، مشکلات رفع و نتایج مطلوب حاصل شود.

یونسی در پایان بار دیگر از نگاه ویژه دولت و همراهی وزیر کشور قدردانی کرد و این حمایت‌ها را پشتوانه‌ای ارزشمند برای عبور از چالش‌های بزرگ استان دانست.