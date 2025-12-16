بررسی مسائل و مشکلات شهرستان رودبار در جلسه شورای اداری
ششمین جلسه شورای اداری شهرستان رودبار با حضور فرماندار، مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، امام جمعه رودبار، فرمانده انتظامی و روسای ادارات، بخشداران و شهرداران تابعه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
؛ وحید پورحضرت فرماندار شهرستان رودبار، در ششمین جلسه شورای اداری با تأکید بر نقش مدیران در تنویر افکار عمومی گفت:
اگر اعضای شورای اداری و متولیان دولت در مسیر اقدامات شایسته و اجرای صحیح قوانین حرکت کنند، نارضایتی در جامعه شکل نخواهد گرفت و ترک فعل قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اهمیت یازدهم اردیبهشتماه افزود: در این روز حماسه سیاسی مهمی رقم خواهد خورد و این پارلمان در تصمیمسازی و تصمیمگیری نقش اثرگذاری دارد و باید برای برگزاری هرچه پررونقتر آن تلاش شود.
فرماندار با استناد به ماده ۹۰ قانون شوراهای اسلامی تصریح کرد: همه ادارات و دستگاهها موظفاند امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی لازم را در اختیار هیئتهای اجرایی انتخابات قرار دهند.
وحید پورحضرت بر لزوم دقت در اجرای قوانین، بهویژه در فصل زمستان و مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: دستگاههای خدماترسان، شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها باید آمادگی کامل برای شرایط جوی سردتر و حوادث احتمالی داشته باشند.
وی همچنین نسبت به ارائه آمار و اطلاعات نادرست در مصاحبههای رسانهای هشدار داد و توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و گردشگری را از اولویتهای مهم شهرستان برشمرد.
فرماندار همچنین از افتتاح قریبالوقوع ساختمان بخشداری لوشان با حضور استاندار خبر داد.
وحید پورحضرت استفاده از ظرفیت بانوان را که بالاترین آمار انتصابات در پستهای مدیریتی کشور و استان را در دولت چهاردهم به خود اختصاص داده، از رویکردهای مهم این دولت دانست.