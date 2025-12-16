پخش زنده
فرماندار پلدشت در جلسه ستاد تنظیم بازار بر نظارت دقیق و جدی بر بازار و برخورد با متخلفان تاکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این جلسه که با هدف نظارت و تنظیم بازار در آستانه شب یلدا صبح امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، فرماندار پلدشت بر ضرورت ایجاد آرامش روانی در جامعه تأکید کرد و از دستگاههای متولی خواست تا با انجام گشتهای مستمر و نظارت دقیق، بهطور جدی از بروز هرگونه احتکار، گرانفروشی و اختلال در عرضه میوهها و سایر اقلام پرمصرف پیشگیری کنند.
رعنا قربانی همچنین در راستای رفاه حال شهروندان، بر ساماندهی دستفروشان و تسریع در راهاندازی «بازار روز» جهت عرضه کالا باکیفیت و قیمتهای منطقی در سطح شهرستان تأکید نمود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت در این جلسه، گزارشی از عملکرد این اداره در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی ارائه داد و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی شامل ۶۳ تن برنج هندی، ۸ تن شکر، ۱۰ تن روغن، ۱۲ تن مرغ منجمد و ۲ تن گوشت منجمد در سطح شهرستان توزیع شده است.
سامر اسدی با اشاره به روند کاهشی قیمت مرغ در بازار، از پرورش جوجه در ۱۰ واحد مرغداری شهرستان خبر داد و افزود: پرورش این مرغها در حال انجام است و پیشبینی میشود طی روزهای آینده، برداشت آغاز و توزیع آن در بازار سرعت گیرد که در مجموع منجر به تولید حدود ۷۵۰ تن گوشت مرغ خواهد شد.