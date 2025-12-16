رئیس بنیاد مسکن شهرستان میبد: تاکنون ۲ هزار و ۶۷۰ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده و متقاضیان واجد شرایط تا فاز ۸ پروژه مسکن در شهرستان میبد تعیین تکلیف شده‌اند



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلسه شورای مسکن شهرستان میبد با حضور سید مهدی طباطبائی فرماندار ویژه میبد برگزار شد .

سید مهدی طباطبائی فرماندار ویژه میبد، طرح نهضت ملی مسکن را یکی از بنیادی‌ترین راه‌های خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه خواند.

طباطبائی گفت: شهرستان میبد در طرح نهضت ملی مسکن از ثبت نام متقاضیان تا واگذاری در قالب گروه ساخت و بنیاد ساخت در استان پیشگام است و این عزم مسئولین نشان می‌دهد که مشکل خانه دار شدن مردم دغدغه مسئولین هم هست.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان میبد هم گفت: تاکنون ۲ هزار و ۶۷۰ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده است.

موسوی با بیان اینکه تا فاز ۸ پروژه مسکن در شهرستان میبد متقاضیان واجد شرایط تعیین تکلیف شده‌اند افزود: فراهم نشدن زیرساخت‌های آب و برق و گاز هزار و ۶۰۰ واحدی پردیس نارین سعید آباد اعتراض مردم را درپی داشته است که امیدواریم این مشکل به همت دستگاه‌های خدمات رسان با تامین اعتبارات لازم رفع شود.

ارائه گزارشی از وضعیت آمار و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی، تسریع در اجرای شبکه آب و برق وگاز سایت پردیس نارین، تسریع در طراحی و اجرای شبکه‌های آب و برق سایت نهضت ملی روستا‌های حریم شهر بیده، رکن آباد، حسن آباد گزارش از وضعیت ثبت نام تعداد متقاضیان واجد شرایط روستای بیده و تصمیم گیری در خصوص نحوه تعامل دهیاری وشورای بیده با متقاضیان واجد شرایط و بررسی اراضی مورد نظر شهرستان جهت اختصاص به متقاضیان حمایت از خانواده از مصوبات این جلسه بود.