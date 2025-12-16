پخش زنده
سرپرست پلیس راه استان، از وقوع یک تصادف دلخراش در محور چمن بید به آشخانه خبر داد که متأسفانه یک نفر جان باخت و دو نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ رضایینسب گفت: این سانحه در کیلومتر ۲ محور چمن بید به آشخانه، نرسیده به چمن بید رخ داد.
وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه سواری تویوتا کرولا با یک دستگاه سواری پراید به صورت شاخ به شاخ برخورد کرد.
سرهنگ رضایینسب با بیان اینکه علت تامه این تصادف، تجاوز به چپ از جانب سواری تویوتا کرولا اعلام شد، تصریح کرد: متأسفانه در اثر این برخورد، راننده خودروی پراید در دم جان خود را از دست داد و دو نفر از سرنشینان آن نیز مصدوم و جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی در پایان از تمامی رانندگان خواست با هوشیاری کامل، از هرگونه تجاوز به چپ و رانندگی پرخطر اکیداً پرهیز نمایند.