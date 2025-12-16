سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد: ۳۰۰ تن میوه شامل ۱۵۰ تن سیب درختی و بیش از ۱۵۰ تن پرتقال برای شب عید خریداری و ذخیره‌سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسدالله تیموری‌یانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: حدود ۱۵۰ تن سیب درختی و بیش از ۱۵۰ تن پرتقال خریداری و ذخیره شده است که در زمان مقرر از طریق شبکه‌های تعیین‌شده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای تأمین اقلام اساسی در ماه مبارک رمضان و ایام تعطیلات نوروز افزود: تدابیر دقیقی برای مدیریت بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی اتخاذ شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: کالاهای اساسی از جمله برنج، آرد، گوشت سفید و قرمز، روغن، شکر و خرما به میزان کافی تهیه و ذخیره‌سازی شده است تا نیاز شهروندان در این ایام به خوبی تأمین شود.

تیموری‌یانسری یادآور شد: بیش از ۵ تن خرما برای ماه رمضان ذخیره‌سازی شده و مقادیر مورد نیاز روغن و شکر نیز برای هر دو مقطع زمانی ماه رمضان و تعطیلات نوروز تأمین شده است.

وی در پایان گفت: نظارت لازم بر فرآیند توزیع اقلام اساسی انجام خواهد شد تا این کالاها با قیمت مصوب و بدون ایجاد کمبود در دسترس مردم قرار گیرد. استان مازندران آمادگی کامل برای تأمین نیازهای اساسی مردم در ایام پیش‌رو را دارد.