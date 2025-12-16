به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی گفت: این میزان کود با صدور بیش از ۳۲۲ هزار فقره حواله الکترونیکی در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گرفته و نشان‌دهنده رشد چشمگیر در مقایسه با سال گذشته است.

او افزود: از مجموع کود‌های توزیع‌شده، ۸۵ هزار و ۷۴۸ تُن کود ازته، ۵ هزار و ۱۶۴ تُن کود فسفاته و ۵ هزار و ۲۰۸ تُن کود پتاسه بوده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان با بیان اینکه تمامی این کود‌ها با یارانه دولتی عرضه شده‌اند تا هزینه تولید برای کشاورزان کاهش و بهره‌وری اراضی زراعی افزایش یابد تاکیدکرد: سال گذشته، میزان تأمین و توزیع کود یارانه‌ای در استان همدان ۶۷ هزار و ۷۵۶ تن بوده که نشان دهنده افزایش بیش از ۴۲ درصدی در حجم توزیع کود است.