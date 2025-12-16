\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0645\u0647 \u06af\u0631\u0641\u062a\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0632\u06cc\u0628\u0627 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u0626\u06cc\u0632 \u062e\u0644\u0642 \u06a9\u0631\u062f. \n